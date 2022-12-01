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Son dakika... Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Vali Canbolat: 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Osmangazi#Tek Motorlu Uçak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 16:03

Bursa’da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin olduğu bölgeye tek motorlu eğitim uçağı düştü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, uçak kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin olduğu bölgeye, saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tek motorlu eğitim uçağı düştü.

İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika... Bursada tek motorlu uçak düştü Vali Canbolat: 2 kişi hayatını kaybetti

VALİ CANBOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Son dakika... Bursada tek motorlu uçak düştü Vali Canbolat: 2 kişi hayatını kaybetti

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Vali Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelip ekiplerden bilgi aldı.

Son dakika... Bursada tek motorlu uçak düştü Vali Canbolat: 2 kişi hayatını kaybetti

Düşen eğitim uçağının rotası

BAŞKAN AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim uçağının Sakarya Pamukova'dan kalkış yaptığını, ineceği nokta konusunda net bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Malesef eğitim uçağı Ovaakça Çevrim santrali yakınlarında düştü. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi uçaktan fırlayarak bir kişi de uçağın yanmasından dolayı hayatını kaybetti. Başka yaralı söz konusu değil. Bursa'da sisli ve yağmurlu bir hava durumu hakimdi. İtfaiye ekiplerimiz ihbardan çok kısa sürede olay yerine ulaştı"dedi.

Aktaş, uçağın kesin düşüş sebebinin yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından netlik kazanacağını açıkladı.

NİSAN AYINDA DA TEK MOTORLU UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

25 Nisan 2022 tarihinde Bursa'da Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta TEK MOTORLU UÇAK düşmüştü. Evlerin arasına düşen uçak alev almıştı. Uçak kazasında 2 pilot hayatını kaybetmişti.

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#Bursa#Osmangazi#Tek Motorlu Uçak

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