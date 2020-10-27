Son dakika... Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı

FETÖ iddialarının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kavuncu, "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım." ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener de CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Elbette Ümit Özdağ'ın açıklamalarından sonra savcının bu konuyu incelemeye aldığı biliniyordu. Bundan sonraki aşama Ümit Özdağ'ın tanık olarak ifadesinin alınması, hakkında iddia olunan Buğra Kavuncu hakkında veya Meral Akşener belki tanık olarak; çünkü o diyaloglara o hakim.

Aynı zamanda bunun tabi yurt dışı bağlantıları da önemli. Biz geçmiş profili hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız, bir partinin tepesine benim deyimimle adeta helikopterle bırakılmışçasına gelen bir kişiden bahsediyoruz.

Enver Altaylı dosyasını okuduğunuz zaman ortada siyasi bir proje olduğunu görüyorsunuz. Belki bu kişiler Buğra Kavuncu'yı siyasete iterek o projeyi icra etmeye çalışıyorlar. Belki bu ayağı çıkacak ortada. Enver Altaylı, soğuk savaş döneminden kalma Türkiye'yi Amerika ve İsrail çizgisinde tutmaya adeta yeminli bir kişi."