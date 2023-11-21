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Son dakika: Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapanacak

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#Bolu Dağı Tüneli#Onarım #Anadolu Otoyolu
Son dakika: Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapanacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 01:11

Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü sabah 08.00 ile gece 22.00 saatleri arasında ulaşıma kapanacak.

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Anadolu Otoyolunda yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü 14 saat süreyle ulaşıma kapatılacak. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde 21 Kasım 2023 Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun, İstanbul-Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. denildi.

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#Bolu Dağı Tüneli#Onarım #Anadolu Otoyolu

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