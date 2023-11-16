Son dakika: Bolu Dağı’nda heyelan! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

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Olay, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü çıkışındameydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış sebebiyle Bolu Dağı Tüneli’nin çıkış kısmının 50 metre ilerisinde heyelan meydana geldi. Kayan toprak kütlesi yola inmezken ekipler, tedbir amaçlı olarak Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünü ulaşıma kapattı. Güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönünü kullanan araçlar, D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.