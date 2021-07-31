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Haber Giriş: 31.07.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bir yangın haberi daha! Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Son dakika: Bir yangın haberi daha! Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberine göre bir orman yangını da Uşak ilimizde çıktı. Çıkan yangına müdahale edildiği bildirildi.

Uşak'ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Göğem köyü göl mevkisindeki ormanlık alanda duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hızla olay yerine giden çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yerleşim yerine yakın alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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