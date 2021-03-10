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Erol DEĞİRMENCİ - İSTANBUL DHA -
Haber Giriş: 10.03.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Beylikdüzü'nde bir kadının cansız bedeni bulundu

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Son dakika... Beylikdüzü'nde bir kadının cansız bedeni bulundu

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan site içindeki daireden silah sesi yükseldi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, bir kadını silahla vurulmuş olarak buldu.

Beylikdüzü İstiklal Caddesi bir kadın site içindeki daireden silah sesi yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, silah sesi gelen dairede bir kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Kadının silahla vurulduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika... Beylikdüzünde bir kadının cansız bedeni bulundu

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