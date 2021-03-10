Son dakika... Beylikdüzü'nde bir kadının cansız bedeni bulundu

Beylikdüzü İstiklal Caddesi bir kadın site içindeki daireden silah sesi yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, silah sesi gelen dairede bir kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Kadının silahla vurulduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme sürüyor.