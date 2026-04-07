Son dakika... Beşiktaş'ta polis noktasına silahlı saldırı girişimi! 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "07.04.2026 Salı günü saat 12.15 sıralarında Beşiktaş İlçesi Levent Mahallesi'nde bulunan Yapı Kredi Plaza'nın önünde görev yapan emniyet ekiplerimize, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açılmıştır. Polisimizin anında karşılık vermesi sonucu saldırganlarla emniyet unsurlarımız arasında çatışma çıkmıştır. Olayda silahlı 3 saldırgandan biri ölü, 2'si ise yaralı olarak ele geçirilmiştir. Çatışmada 2 polisimiz yaralanmış ve hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralı polislerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve kolluk birimleri eş güdüm içinde çalışmalarını sürdürmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde yürütülmektedir" denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ: 2 KİŞİ DAHA YAKALANDI

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Beşiktaş’ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırganla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalandığını bildirdi. Bakan Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul Beşiktaş’ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve incelemeler, ilgili birimlerimiz tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs etkisiz hâle getirilmiştir. Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir” dedi.

‘UZANTILARI DA HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK’

Bakan Çiftçi paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar, devletimizin tüm imkân ve kabiliyetleri kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Milletimizin huzurunu hedef alan bu hain girişimin arkasındaki karanlık odaklar da uzantıları da hukuk önünde hesap verecektir. Şunun altını açıkça çizmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kamu düzenine, milletimizin huzuruna ve güvenliğine yönelen hiçbir tehdide müsamaha göstermemiştir, bundan sonra da göstermeyecektir. Güvenlik birimlerimiz, bu tür saldırılar karşısında tereddütsüz, tavizsiz ve kahramanca karşılık vermiştir; bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı cesaretle karşılık vermeye devam edecektir. Milletimizin huzuruna kasteden her girişim, devletimizin sarsılmaz iradesi karşısında etkisiz kalacaktır. Türkiye’nin huzurunu hedef alan hiçbir yapı, hiçbir odak, hiçbir taşeron emeline ulaşamayacaktır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve bağlantılı bütün unsurların adalet önüne çıkarılması için süreç kesintisiz şekilde yürütülmektedir. Aziz milletimiz müsterih olsun. Türkiye, güçlü devleti, tecrübeli güvenlik teşkilatı ve sahadaki hâkimiyetiyle her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kudrete sahiptir. Devletimiz, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin muhafazası için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”

TERÖRİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir."

VALİ GÜL: KONSOLOSLUKTA YAKLAŞIK 2 BUÇUK YILDIR FAALİYET YOK

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerindeki incelemelerin ardından açıklama yaptı. Gül, "Yapı Kredi Plaza önünde güvenlik tedbirleri alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Öncelikle başta İstanbul İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı, polislerimiz tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Bağlantıları ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Sizleri belli periyotlarda bilgilendireceğiz. Provokasyon kokan bir hareket, bu bölgede Yapı Kredi Bankası var, onun yanında iş yerleri var. Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır faaliyet yok. Konsoloslukta devam eden bir çalışma veya diplomatik görevli bulunmuyor. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları var" dedi.

VALİ GÜL YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Vali Gül, daha sonra saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Yaralı polislerin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Gül, polislere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

SALDIRGANLARIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan saldırganlarının sorgularının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

2 ARAÇTA İNCELEME YAPILDI

Saldırganların İzmit'ten geldiği otomobil ile olayın ardından bölgedeki bir inşaata kaçtığı öğrenilen 3 şüphelinin kullandığı hafif ticari araç, olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı şekilde incelendi. Araçlar incelemelerin ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.



RTÜK'TEN AÇIKLAMA

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

"PLANLI VE PROFESYONEL SALDIRI"

Gazeteci Tamer Oskay, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Emniyeti bir saldırı yapılabileceği ihtimaline karşı zaten günlerdir önlemlerini almıştı. İlk gelen bilgilere göre bugün 3 saldırgan konsolosluğun Levent'teki 7. kattaki binasına doğru bir suikast girişimi gerçekleştirmek için harekete geçmek istediler. Kapıdaki güvenlik görevlileri ve polisler durumu fark etti. 3 saldırganın ikisinin elinde uzun namlulu silahlar olduğu görüldü. Polisin dur ihtarına karşılık ateş açarak cevap verince çatışma başladı.

Çatışmanın hemen ardından iki saldırgan deneyimli polis ekipleri tarafından vuruldu. 3. saldırgan bir aracın arkasına saklanıp tekrar polise doğru ateş açmaya devam etti. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine 3. saldırgan da vuruldu. Yaralı olarak o da ele geçirilmiş oldu. Şu anda bölgede tedbir artırılıyor. Çünkü başka saldırganlar da olabileceği değerlendiriliyor. Çatışma sonucunda 2 polis memuru da yaralandı.

İlk izlenimlere göre saldırının planlı ve profesyonel şekilde gerçekleştirilmeye çalışıldığı değerlendiriliyor. Bu nedenle polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ve saldırganların etkisiz hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Bu sayede olası provokatif bir durumun da önüne geçildiği ifade ediliyor."

SALDIRGANLAR 3 GÜNLÜK ARAÇ KİRALAMA SÜRESİNİ 1 GÜN UZATMIŞ

İSTANBUL Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde çıkan çatışmada şüphelilerin olay yerine geldikleri aracı Kocaeli’nin Dilovası ilçesinden kiraladıkları ortaya çıktı. Kiralık araca 5 bin 300 TL ödeme yapıldığı ve 3 günlük kiralama süresinin saldırıdan önce 1 gün daha uzatıldığı öğrenildi. Saldırıda kullanılan 41 AIC 024 plakalı, beyaz renkli aracın 3 Nisan tarihinde kiralandığı ve kiralama süresinin daha sonra bir gün uzatıldığı öğrenildi.

YANLIŞ ADRES VERMİŞ

Aracı kiralayan Onur Ç.’nin, kiralama evrağında ikametini Gebze’de bir adres olarak verdiği, yapılan incelemede böyle bir adresin bulunmadığı öğrenildi.