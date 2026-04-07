İran-ABD-İsrail savaşı son dakika: İran'dan Trump'a terörizm suçlaması... Pentagon'dan yeni hedef listesi

İran-ABD-İsrail savaşı son dakika: İran'dan Trump'a terörizm suçlaması... Pentagon'dan yeni hedef listesiGüncelleme Tarihi:
İngiltere merkezli The Times gazetesi, Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’ın dini lideri olan Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD ve İsrail istihbaratlarının Körfez ülkeleriyle paylaştığı bir diplomatik nota dayandırılan habere göre; Mücteba Hamaney’in babası Ali Hamaney’in öldürüldüğü saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.
Söz konusu diplomatik notta, "Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ağır. Kum’da tedavi görüyor ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamıyor" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi. ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarının Mücteba Hamaney’in yerini bir süredir bildiği, ancak ayrıntıların daha önce kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasında, ülkenin hava sahasında "son saatlerde 18 İHA'nın engellendiği ve imha edildiği" ifade edildi. İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
Politico'nun haberine göre Pentagon, İran hükümetinin hem sivillere hem de orduya yakıt ve enerji sağlayan tesislerini de saldırı hedefleri arasına dahil ederek listeyi genişletti. ABD'nin bu adımla sivil altyapıya yönelik saldırılar nedeniyle savaş suçuyla itham edilmekten kaçınmayı amaçladığı ifade edildi.
ABD'li yetkililer, hedeflerin İran ordusuna da hizmet vermesi nedeniyle saldırıların meşru olacağını iddia etti.
Şarkiye bölgesi Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından son saatlerde verilen uyarılara istinaden, Suudi Arabistan ve Bahreyn'i birbirine bağlayan 25 kilometrelik Kral Fehd Köprüsü'ndeki trafiğin tedbir amaçlı durdurulduğu belirtildi.
İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, ülkesindeki elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısında bulundu. Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti.
Programın ana mesajının ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin bugün yerel saatle 14.00'te gerçekleşeceğini kaydetti.
Fars Haber Ajansı'na göre, İyri, İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen maddi destek programı hakkında bilgi verdi.
ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana 91 binden fazla konut ve ticari birimin hasar gördüğünü dile getiren İyri, bunlardan 70 binden fazlasının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiğini ve önemli bir kısmının ise onarım gerektirdiğini belirtti.
İranlı Sözcü, bu zararların telafisi amacıyla, İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 ana destek programı belirlendiğini söyledi.
İlk programın konut depozitosu desteği olduğunu dile getiren İyri, kırsal alanlar için 300 milyon tümen (yaklaşık 2 bin dolar), şehirler için 700 milyon tümen (yaklaşık 4 bin 650 dolar) olarak belirlendiğini ifade etti.
İkinci programın tamamen yıkılmış binaların yeniden inşasını kapsadığını belirten İranlı yetkili, bu kapsamdaki hibelerin 3 kata kadar binalarda metrekare başına 26 milyon tümen (yaklaşık 170 dolar), daha yüksek katlı binalarda ise metrekare başına 28 milyon tümen (yaklaşık 187 dolar) olduğunu bildirdi.
İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü İyri, onarım gerektiren birimler için, hasarın boyutuna göre 9 ila 18 milyon tümen arasında hibe verileceğini kaydetti.
Amerikan CNN televizyonunun iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde İsrail'in, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin bir anlaşmaya ulaşabileceği konusunda "oldukça şüpheci" yaklaşım sergilediği belirtildi.
Tel Aviv yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a karşı atılabilecek sonraki adımlara yönelik kararını" beklediği ve müzakerelerin başarısız olması durumunda İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı ileri sürüldü.
Haberde, Washington-Tel Aviv hattındaki son görüşmelerde İsrail'in "olası ateşkese" karşı endişelerini dile getirdiği ve bir ateşkesin "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim etmesi ve zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını" kapsaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş tüm şiddetiyle sürerken, İran da ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misillemelerine devam ediyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusuna en az 11 balistik füze saldırısı düzenlendiği belirtilerek, "Engellenen füzelerin bazılarının enkazı enerji tesislerinin yakınına düşmüştür. Hasar değerlendirmesi sürmektedir" denildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurarak, "Vatandaşların ve diğer bölge sakinlerinin paniğe kapılmamaları ve en yakın güvenli yerlere gitmeleri önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.
BAE Savunma Bakanlığı da, ülkenin hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA tehditlerine karşı devreye girdiğini açıklayarak, "Ülke genelinde duyulan patlama sesleri, düşman füzeleri ve İHA’larını engelleme operasyonlarının sonucudur" ifadelerini kullandı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın BM Temsilcisi İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben bir mektup gönderdi.
Mektupta, Trump’ın "savaş yanlısı açıklamalarına" tepki gösteren İrevani, bu tür ifadelerin doğrudan terörizmi teşvik anlamına geldiğini belirtti.
'SAVAŞ SUÇU' VURGUSU
İrevani, sivillerin ve sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alınmasının, özellikle enerji tesisleri ve hayati altyapıların tahrip edilmesinin savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.
Bu tür eylemlerin, siviller arasında korku oluşturmayı amaçlayan "açık bir devlet terörizmi" olduğunu dile getiren İrevani, Trump'ın söz konusu açıklamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. İrevani, bu tür ihlaller karşısında sessiz kalınmasının BM'nin temel ilkelerini zedeleyeceğini ve savaş suçlarının normalleşmesine yol açabileceğini kaydetti.
İran’dan İsrail’e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamaya göre; İran yaklaşık 12 saatlik aranın ardından İsrail’e yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Ülkenin güneyindeki Beerşaba şehri ve çevresindeki bölgelerde sirenler çalarken, saldırının ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.
İran’ın İsrail’e yaptığı son misillemenin, IDF’nin Tahran rejimine ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
ABD medyasının haberine göre, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askeri yaralandı.
İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının "büyük riskler taşıdığını" söylediği iddia edildi.
Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran’la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.
Tahran yönetiminin ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği geçici ateşkes teklifini reddettiği belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği geçici ateşkesi teklifini reddettiğini Pakistan aracılığı ile iletti.
İranlı üst düzey yöneticiler, ABD’nin geçici ateşkes konusunu da içeren teklifini iki hafta değerlendirip reddettiklerine dair cevabı, ABD nakliye uçaklarının İsfahan’da vurulması olayının ardından Pakistan aracılığı ile muhataplarına iletti.
İRAN KENDİ ŞARTLARINI İLETTİ
İran geçici ateşkes teklifine verdiği on maddelik cevapta kendi şartlarını da sundu.
İran'ın şartları arasında, savaşın kalıcı olarak sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş protokolü konuları yer aldı.