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Son dakika... Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi

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#İstanbul#Başakşehir#Hafriyat Kamyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 11:03

İstanbul Başakşehir Güvercintepe'de hafriyat kamyonu, otomobilin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Kaza, Başakşehir Güvercintepe, Cumhuriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yokuş yukarı çıkan 34 DYH 984 plakalı hafriyat kamyonu bir anda geri geri gitmeye başladı.

Son dakika... Başakşehirde hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi

O esnada arkadaşında seyir halinde olan 06 CSN 192 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan biri erkek biri kadın sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölge de güvenlik önlemi alırken, araçta bulunan bir kadın bir kadın kurtarılırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan sürücü kurtarmak için çalışma başlattı.

Son dakika... Başakşehirde hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi

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Öte yandan, araçtan çıkarılan kadın kurtarma çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını polis ekipleri sakinleştirirken, kaza alanı ekiplerin çalışması drone ile havadan görüntülendi. Kurtarma çalışması devam ediyor

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#İstanbul#Başakşehir#Hafriyat Kamyonu

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