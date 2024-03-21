Son dakika... Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

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Edinilen bilgiye göre, saat 22:20'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dursunbey (Balıkesir)
Tarih:2024-03-21
Saat:22:20:41 TSİ
Enlem:39.64 N
Boylam:28.77556 E
Derinlik:7.7 km
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