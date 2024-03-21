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Son dakika... Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

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#Balıkesir Deprem#Dursunbey Deprem#Son Depremler
Son dakika... Balıkesirde 4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 22:37

Son dakika haberi... Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, saat 22:20'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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#Balıkesir Deprem#Dursunbey Deprem#Son Depremler

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