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Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde 89 gözaltı

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#Ali Yerlikaya#PKK#Gözaltı
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde 89 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 01:31

Son dakika haberi... İçişleri Bakanın Ali Yerlikaya, 6 ilde PKK terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren 89 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."

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#Ali Yerlikaya#PKK#Gözaltı

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