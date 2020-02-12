Son dakika... Bakan Turhan'dan uçak kazası açıklaması: Aciz kalmış
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasıyla ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, ''Belli ki uçağı kullanan pilot insiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış. Belgeler toplandı, karakutu incelendikten sonra gerçek ortaya çıkacak'' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasıyla ilgili “Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır” dedi.
Bakan Turhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında pilotaj hatası olup olmadığı sorusuna, “Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır. Karakutu içindeki bilgi, verilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanacak” yanıtını verdi.
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