MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Turhan'dan uçak kazası açıklaması: Aciz kalmış
GeriGündem Son dakika... Bakan Turhan'dan uçak kazası açıklaması: Aciz kalmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:21,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Turhan'dan uçak kazası açıklaması: Aciz kalmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Turhan'dan uçak kazası açıklaması: Aciz kalmış

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasıyla ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, ''Belli ki uçağı kullanan pilot insiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış. Belgeler toplandı, karakutu incelendikten sonra gerçek ortaya çıkacak'' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasıyla ilgili “Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır” dedi.

Bakan Turhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında pilotaj hatası olup olmadığı sorusuna, “Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır. Karakutu içindeki bilgi, verilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanacak” yanıtını verdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın zemine uçması kemarada
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle