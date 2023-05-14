Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor

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Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 09.30 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta verdi.

Soylu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimlerin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle sözlerine başlayan Bakan Soylu, “Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm Türkiye'deki oy kullanma işlemleriyle alakalı arkadaşlarımızla, bağlı illerimizle, emniyet müdürlüklerimizle ve jandarma komutanlarımızla bir değerlendirme yaptık. Oy kullanma işlemleri, sorunsuz bir şekilde başlamıştır. Yüksek Seçim Kurulu yönetiminde olan bu seçimle ilgili güvenlik konusunda önlemleri bugüne kadar seçim öncesi, seçim anı ve seçim sonrası olmak üzere üç aşamada almaya çalıştık. 2018 seçimlerinde seçim öncesinde toplam 311, 2023 seçimlerinde ise 280 olay oldu. Bu şekilde seçim öncesi olay sayısını kapatmış olduk. 1833'ten itibaren Türkiye büyük bir seçim tecrübesine sahiptir. Biz de bu seçimler için Yüksek Seçim Kurulu'yla beraber özellikle 8 ayrı bölgede bir dağılım yaparak toplantılar gerçekleştirdik. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz görevlerinin başındadır. Üzerimize düşen bir vazife olarak okulların hem iç hem de dış güvenliğinin yanı sıra seçim kurullarının iç ve dış güvenliği konusunda görevimizin başındayız. 79 helikopterimiz ve 8 uçağımız da görevinin başında. Okulların jeneratör, kamera, ışıklandırma dahil bütün tertibatı için de günler öncesinden tedbirler alınmıştır. 13 Mart'ta yayımlanan seçim genelgesindeki bütün maddelerimiz tek tek valilerimiz, kaymaklarımız, ilçe emniyet müdürlerimizle koordineli bir şekilde tamamlanmıştır" diye konuştu.

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“DEPREM BÖLGESİNDE BİN 158 SEÇİM KONTEYNERİ KURULDU"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde etkilenen bölgelerde oy kullanma işlemi için çalışmalar yaptıklarını ve şu ana kadar bir sorun olmadığını belirten Bakan Soylu, “Deprem bölgesiyle ilgili de oy kullanma konusunda bir sorun söz konusu değildir. Yüksek Seçim Kurulu'yla koordineli bir şekilde o bölgede bin 158 alanda seçim konteynerleri kurulmuştur. Sabah itibarıyla da oy kullanma işlemi sorunsuz bir şekilde başlamıştır. Gördüğüm kadarıyla da sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok yerinde geçtiğimiz seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma durumu söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye, en doğru kararı, demokratik bir şekilde verecektir. Ülkemize, geleceğimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.