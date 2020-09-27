MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altına alındı
GeriGündem Son dakika... Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altına alındı
Abone Olgoogle-news

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesindeki ziraat alanında başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Saatte hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirmiştir. Can kaybımız yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle