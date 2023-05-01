Son dakika! Bakan Kurum: İstanbul'da yüzyılın dönüşümü olacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

DEPREM BÖLGESİNDEKİ SON DURUM NE?

6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan bir deprem yaşadık. 11 ilimizi 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde 50 bin 400 canımızı kaybettik. Nice yuvalar yıkıldı ve biz de her afette olduğu gibi ilk andan itibaren illere bölgelere süreci yönetmek için akın ettik. Tüm Türkiye oradaydı. Çalışmalarımızı yürüttük. Hızlıca arama kurtarma ve geçici barınma konteyner süreçlerini ihtiyaçları giderme gayreti içerisinde olduk.

Kalıcı konutlarla ilgili süreci başlattık. Depremin üzerinden 15 gün geçti ilk sözleşmeleri yaptık. 2.5 ay geçti şu an 127 bin bağımsız bölümün yapım süreci başladı. 44 gün sürmüş yapımı. İlk köy konutların anahtarlarını verdik. Aynı anlayışla 1 yıl içinde, mayıs sonu başlamayı hedefliyoruz 650 bin konutun yapım sürecini yürütüyoruz. Enkaz kaldıra süreci acil yıkılacaklarda yüzde 84 seviyelerine geldi.

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Hızlı bir şekilde seferberlik anlayışıyla vatandaşımızın ihtiyacını giderecek üniteleri yapmaya gayret gösterdik. 11 ilde eş zamanlı yürütüyoruz. Tüm tedarik zinciriyle ilgili üreticilerle konuştuk. 650 bin konut inşa edeceğiz dedik. Onlar da hepimiz el ele verdik. İnşaat sektörümüz çok iyi. Bu Türkiye'nin gücüdür. Aynı Elazığ Malatya'da İzmir'de olduğu gibi, sellerde yangınlarda olduğu gibi sözümüzü tutacağız.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Birinci önceliğimiz deprem bölgemiz. Ardından da son bir asar baktığımızda 134 bin vatandaşımızı depremlerde kaybettik. İstiyoruz ki başka ocaklara ateş düşmesin. Bugüne kadar 3.3 milyon konutun dönüşümü sağlandı. İstanbul'da 695 bin konut dönüştürüldü. Tespitlerimizde İstanbul'da 1.5 milyona yakın konutun riskli olduğunu tespit ettik. Gaziosmanpaşa'da sayın cumhurbaşkanımız Yarısı Bizden Kampanyası'nı müjdelediler. Rızaya dayalı 200 bin konutumuzun yerinde yapıyoruz 100 bin konutu rezerv alanda yapıyoruz. Başvuruları 29 Mayıs'a kadar devam edecek. Ekiplerimiz binaya gidecekler ön tespitlerini yapacaklar riskli bina şerhi konulmayacak, 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra süreci yürüteceğiz. Bu bina dönüşmelidir diyeceğiz. 200 bini aşarsa başvuran vatandaşlarımızdan geçerli olanları torbaya atıp kura çekeceğiz. TOKİ başkanlığımızca inşaatı biz, devletimiz yapacak. 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Aylık 5 bin 200 kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Kiracıya 2 aylık yardım vereceğiz.

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"77 BİN 136 BAŞVURU"

Vatandaşımız 2+1 daire için 750 bin lira ödeyecek. Bu İstanbul'da yüzyılın dönüşümü olacak. İstanbul'u korumak zorundayız. Dönüşümü egemenlik meselesi. Kampanyamıza 77 bin 136 başvuru, 425 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 1 milyon 600 bin vatandaşımızı etkileyen bir duruma tekabül ediyor.

Bunların hepsi geçerli olursa limit dolmuş durumda. Bakacağız. Riskli mi değil mi, 3'te 2 çoğunluk sağlandı mı diye. 100 bin konutu da rezerv alanda vatandaşlarımızın donatı alanında kalan yerleri var. Yıllardır evi var ama imar planında orası yol okul. 100 bin rezerv konut yaprak bu vatandaşlarımız tapu alamıyorlar, yenileyemiyor. Oluşturacağımız uydu kentlerde rezerv konutlara arsadaki değeri neyse yeni konutlara götüreceğiz maliyetten değeri düşeceğiz kalan varsa yarısını biz karşılayacağız, yarısını vatandaşımız. Otopark, yeşil alan, ulaşım sorunlarının çözümüne ilişkin irade koyacağız.

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"İMAR PLANI YAPILIRKEN MİKRO BÖLGELEMELERİ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

Devletimiz güçlü. Salgın sürecinde dünya durmuş, bizim Elazığ Malatya depremi oldu. Biz depremle beraber sahada üretim yapıyorduk. Kimsenin yatırım yapmadığı dönemde. 50 bin afet konutumuzu teslim ettik. Kentsel dönüşüm konutlarımız devam etti. Siz yönetirseniz, liyakatli kadrolarla çalışırsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyi yapabilir. Başında da bir lideriniz varsa bu işler o kadar kolay olur ki. Yeter ki siz isteyin. Biz hem afet bölgesi hem İstanbul'la ilgili bunu yapmak zorundayız. Birçok işten daha değerli. Bugüne kadar 1 milyon 200 bin konutu bitirdik. Bizden kimsenin alacağı yok. Bu işlerin bitirilmesinin 21 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. İmar planı yapılırken mikro bölgelemeleri çalışmaları yapılıyor.