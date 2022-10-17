Son dakika: Bakan Kurum, sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı

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Tarihi konut projesiyle ilgili detayları açıklayan Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

BARTIN MADEN FACİASI

Seferberlik ruhuyla 12 saatte tüm kardeşlerimize ulaştık. Eskiden ahşap iskelelerle kurulup boya, sıva yapılırdı. Artık iş güvenliği açısından tüm güvenlik önlemleri alınarak çalışma yürütüyorlar. Tüm işçi sağlığı ve güvenliği açısından alınabilecek tüm tedbirleri alıyoruz.

Pandemi ve salgın sürecinde hiç bir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Yapılabilecek tüm düzenlemeleri yaparak, tedbirleri alarak vatandaşımızı bu süreçte en az etkilencek şekilde süreci yönetmeye çalıştık. Konut sektöründe arzı azaltmaya yönelik. İnsanların konut hakkı Anayasamızda da bir sosyal devlet hakkı.

Tüm dünyadaki yükselen konut ve kira artışlarına çözüm bulabilmek adına vatandaşımızın sesine kulak verdik. Üretimin artmasıyla bu bir dengeye gelecek. Biz bu talebin karşılanması amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyoruz.

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"5 MİLYON AİLEYİ EV SAHİBİ YAPTIK"

20 yıllık geçmişe baktığınızda söyleyip de yapamadığımız bir şey yok ne desek yapmışız. Dolayısıyla üretimde, sanayide, turizmde yapılabilecek denilen her şeyi yapmışız. Yaklaşık 5 milyon aileyi bugüne kadar ev sahibi yapmışız.

Afet bölgelerindeki evleri de teslim ettik. Bir taraftan da kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz şuan sahada 300 bin konut yapılıyor.

İLK TEMEL 25 EKİM'DE

İlk temelleri 25 Ekim'de atacağız. Daha önce 20 yılda yaptığımız gibi vatandaşımıza karşı sözümüzü tutacağız. 81 ilimizde 622 ilçemizde konut projesi yaparken ciddi bir başvuruyla karşılaştık. Bugün itibari ile sosyal konuta başvuru 7,5 milyona ulaştı. Tabi bu talebi görünce Cumhurbaşkanımız talep karşısında kayıtsız kalmayalım dedi ve konut sayısını 1 milyona çıkardı.

Arsa başvurularında aynı konutta olduğu gibi gelir şartı var. İstanbul için 18 bin Anadolu'da 16 bin TL altında olması gerekiyor. Arsa alacaklarsa üzerine kayıtlı arsa veya konutun olmaması gerekiyor. İstanbul büyük bir metropol, vatandaşlarımız merkezdeki bütün projelere başvurabilirler.

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Arsalarda taksit fiyatı artmayacak hem alırken kazanacaklar hem öderken fiyat artmayacak sabit taksitle alabilecek. Vatandaşımız ister müstakile ister müşterek başvurabilirler. Arsayı almış olan vatandaşlarımızı bizim hazırladığımız projeler üzerinden konutlarını inşa edebilecekler.

Geriye dönüp baktığımızda borcunu ödeyemeyen konularda vatandaşımızı sıkıntıya sokmadan uyarılarla sorunları çözdük. İyi niyet çerçevesi içerisinde bu sorunları çözüyoruz.

Müstakil arsalarla ilgili bir imar planı hazırlıyoruz. Vatandaşlarımız da kanuna uygun bir şekilde ister ahşap, ister çelik, ister betonarme istediği gibi diledikleri çerçevede proje belirleyip yapabilirler.

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İsterlerse elimizde 7 bölge içi projeler var bunları vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde vereceğiz. Yaklaşık 330 milyon metrekare arsa çalıştık. Sosyal konut ve arsaların alt yapılarını mümkün olduğunca yan yana seçtik ki ikisini bir arada yapabilelim.

Altyapısı tamamlanmış arsayı sunduğumuzda vatandaşın da 2 yıl içerisinde yapmasını temenni ediyoruz. oldu ki süreç uzadı aksilik çıktı orada da vatandaşımıza yardımcı olacağız.

İstanbul'da 50 bin sosyal konut yapıyoruz. Arsalarla ilgili de İstanbul nüfusuna kayıtlı tüm vatandaşlarımız başvuru yapabilir. 81 ile TIR'larımızı karavanlarımızı dağıtıyoruz. Vatandaşımız gidip özel sorularını sorabiliyor. Bu TIR'larımız çok ilgi gördü.

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GENÇLERİN BAŞVURU ŞARTI

18-30 yaş arasındaki gençlerimizin başvurusu 2 milyonu aştı. Bu projede onlara özel bir yüzde ayarladık. Biz attığımız her adımda gençlerimiz yanımızdaydı, şimdi biz de onların yanında olmak istiyoruz. Babasının yanında yaşayıp kendine ait ev veya arsa yoksa gelir şartları tutuyorsa her gencimiz başvuru yapabilir. Kuralarımız adaletli, hakkaniyetli, noter huzurunda canlı yayında çekilecek. 25 Ekim'de 17 il eş zamanlı 5 bin konutun temelini atacağız.

Tüm vatandaşlarımızı 25 Ekim'de saat 14.00'de Ankara'daki törene bekliyoruz.

Doğrudan yeni 100 bin istihdam gelecek ikinci etabı da koyduğunuzda 200 bin istihdam sağlanacak. Bütün bu projeler depremle mücadelede de önemli bir tedbir olacak.

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Türkiye vizyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın milletimize açıklayacağı büyük müjdeleri var. Önümüzdeki yüzyılı planlayan çalışmalarımız var.

10 bin tane iş yerimizi il il belirledik. Burada talep doğrultusunda illerimizi belirledik. 7 bölgeye dağıtmaya çalıştık.

50-250 metrekare arasında iş yerlerimiz var. Maliyetlerinin üzerinden yüzde 40 indirim yaptık. 10 yıl vadeyle vatandaşlarımız bu iş yerlerini alabilir.

Ustalık belgesi olan 18 yaşını doldurmuş üstüne iş yeri olmayan vatandaşlarımız bu projelere başvuru yapabilirler.