Son dakika: Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı!

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı...
Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli!
Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli! pic.twitter.com/HubUjj7xYr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2021
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