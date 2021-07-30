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Haber Giriş: 30.07.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Koca Manavgat yangında yaralananların son durumunu paylaştı

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Son dakika: Bakan Koca Manavgat yangında yaralananların son durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Manavgat'ta gerçekleşen orman yangınında yaralananlara ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından Manavgat yangınında yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarla ilgili son durumu paylaştı. 

Koca yaptığı paylaşımda:

"Manavgat’taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi."

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