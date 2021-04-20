Son dakika haberi: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.

Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu anımsattı.

Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadesini kullandı.

SON 24 SAATTE 341 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

İSTANBUL'DA YOĞUN BAKIM YATAKLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 71,4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen Kovid-19 vakaları 75 ilde arttı, 6 ilde ise düşüşe geçti.

Bakanlık, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 20 milyonu aştığını duyurdu.



TÜRKİYE GENELİNDE 55 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR KOVİD-19'A KARŞI AŞILANMAYA BAŞLADI

Ülke genelinde sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 55 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk doz aşısı yapılan 56 yaşındaki İbrahim Bolat, aşının salgını önlemede fayda sağlayacağının altını çizerek, bütün vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye etti.

55 yaşındaki Sevgi Yüksel de ilk doz aşısını olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanmadığını aktaran Yüksel, "Aşımızı olalım diye bekledik. Çok şükür bugün gerçekleşti. Herkesin derhal aşı olması lazım. Yoksa bu illetten kurtulamayacağız. Tüm dünya olarak aşılamaya yüksek oranda katılımcı olmak gerekiyor." diye konuştu.

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