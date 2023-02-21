Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya elverişli değil

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İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...

Çevre Sağlığı ekiplerimiz Hatay’da su güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenmeyip şebeke suyu verilen bölgelerden test için alınan numuneler Sahra Hastanesi bünyesinde kurulan Laboratuvara götürüyor. Suyun kullanıma uygunluğu bu testler sonucu tespit ediliyor.

Hatay’da, depremden etkilenen ve şebeke suyu verilemeyen bölgelere ise, su, belediyeler tarafından tankerlerle taşınıyor. Tankerlerle getirilen suyun klorlanması ve test edilmesi işlemleri de Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Ekipleri tarafından yürütülüyor.

Elimizdeki sonuçlara göre, Hatay’da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir.

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Bakan Koca AÇIKLADI: TUS ERTELENDİ

Sağlık Bakanı Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" mesajını paylaştı.