Son dakika... Bakan Koca koronavirüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı

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İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "Her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor. Koronavirüs Bilim Kurulumuz tıpkı bugün olduğu gibi gelişmeleri mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi. Salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen Bilim Kurulu'nda çalışmaktan iftihar ettiğim kurumdur. Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum.



"AZİZ MİLLETİME TEŞEKKÜR EDERİM"



Salgın sürecinde gerekli tedbirlere erken başvurduk. Tüm dünyada en hızlı hareket ülkelerden biri olduk. Salgının vaka sayılarına baktığımızda en az etkilediği ülkeler arasındayız. Bu başarıda, Bilim insanlarımızın yanında teşekkür borçlu olduğumuz çok insan var. En büyük teşekkürü ise aziz milletimiz hak ediyor. Kurallara uymada büyük kararlılık gösteren aziz milletime teşekkür ederim. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik.



"KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE BUNDAN SONRA AŞI İLE VERİLECEK"



Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamadan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Karantina, izolasyon gibi bir çok uygulama da değişikliğe gittik. Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken Corona ile mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğidir. İlacın 65 yaş üzerindeki vatandaşlarla bağışıklığı düşük kişilere dağıtımına başlamıştık. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değil. Bilim insanlarımızdan bekleme kararı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise aldığımız insiyatifi destekliyor.



AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI



İşte Bakanlık olarak aldığımız kararlar;



- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.



- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.



- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.



- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.



- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.



"MASKELERİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMIYORUZ"



Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.



BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI



Hiç ek hastalığı olmayanların %8inin vefat yaş ortalaması 63.

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13 ayrı ek hastalığı olanların vefat yaş ortalaması ise 77.

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Vefat yaş ortalaması 2021 Mayıs ayı, (Deltanın yoğun olduğu) yaş ortalaması 68 iken Omicron varyantının baskın olduğu iki haftada vefat edenlerin yaş ortalaması 77'ye kadar yükseldi.



Yaş gruplarına göre vefat oranlarına bakıldığında son ay vefat edenlerin %91.5'i 60 yaşından büyükler.



Hastaneye günlük yatışlara bakınca omicron öncesi duruma dönmüş görünüyoruz.



Yoğun bakıma günlük yatışlar önemli ölçüde düştü.



"BÜTÜN HASTANELERDE TURKOVAC AŞISINI BAŞLATMAK İSTİYORUM"



TURKOVAC aşısı bizim sahaya verdiğimiz 1 milyonu geçti. Ve üretimde her geçen hafta artış içinde. 2 ay sonra aylık 1-1,5 milyon üretime geçmiş olacağız. TURKOVAC'ı biz bütün hastanelerimizde uygulamaya yeni başladık. Şimdi ise gelecek haftadan itibaren hazırlık yapıyor arkadaşlar. Aile hekimleri dahil olmak üzere bütün hastanelerde TURKOVAC aşısını başlatmak istiyorum. Aşımıza sahip çıkalım. Sinovac'la yapılan çalışmaların 5-6 kat etkili olduğunu iyi biliyoruz. TURKOVAC aşısını olup hastalığı nasıl geçirdiğine dair verileri de önümüzdeki haftalarda Ateş Hocam'la paylaşmış oluruz.



MOLNUPİRAVİR BÜTÜN İLLERE DAĞITILDI



Şu an Bilim Kurulu'nun önerdiği 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış kişilere verilmek üzere. Bundan sonraki dönemde bu gruba verilmek üzere kullanılacak. Daha alt gruba vermek üzere Bilim Kurulu yeni karar almadı. Bu ilacın etkinliği hastaneye yatış ve vefatları %30 azalttığını biliyoruz. Dünyada yaygın olarak kullanılmadığını biliyoruz. ABD'de 770 dolar gibi bir fiyattan uygulanırken Türkiye'de 70'de 1 oranı maliyete indirilerek üretildi. Bu ilaçtan da bütün illere dağıtmış olduk.