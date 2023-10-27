Son dakika: Bakan Kacır'dan önemli açıklamalar: 8 binden fazla Togg yollara çıktı

Haberin Devamı

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milletimizin 2 gün sonra kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu coşkuyu en fazla hissedeceğimiz noktadayız şu anda. Türkiye'nin otomobilinin üretim noktasındayız. 60 yıllık hayalimizdi. Devrim otomobili yolda kalmış, tekrar yollara çıkması mümkün olmamıştı. O gün yapmadıklarımızı bugün yapabilme adına bugün daha anlamlı bir tutum içerisindeyiz. Türkiye'nin otomobili projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında önemli iddialarından biriydi. Maalesef bu iddianın Türk girişimcileri tarafından sahiplenilmesi vakit aldı.



"TÜRKİYE KENDİ MİLLİ MARKASINI YOLLARA ÇIKARMIŞ OLDU"



İyi ki şimdi Türkiye'nin otomobilini konuşuyoruz. Türkiye'nin otomobili Türkiye'nin tümü tarafından sahipleniliyor. Türkiye kendi milli markasını yollara çıkarmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2011'de bu iddiayı dile getirdiğinde, şunları duyduk Türkiye'de zaten araç üretimi yapılıyor. 2019 yılında Türkiye'nin otomobilini Bilişim Vadisi'nde tanıtımını yapmıştık. Pandemiye rağmen bu fabrikanın temellerini atmıştık. Bir kura çekildi, bu yıl sonunda 20 bin araç kurada hak kazanan herkese teslim edilmiş olacak. Milletimize Cumhuriyetimizin 100.yaşında sunabileceğimiz en güzel hediyelerden birini sunmuş olacağız.

Haberin Devamı

"8 BİNDEN FAZLA TOGG ARACI YOLLARA ÇIKTI"

Montajı tamamlanan araçlar açık test pistine çıkıyor ve sonra sahiplerine teslim ediliyor. Tesis tam kapasiteye ulaştığında 145 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Sadece 20 bin Togg aracı için 177 bin talep oluştu. Bu milletimizin milli otomobile ne kadar hasret olduğunun göstergesi. Şu anda günde 180-200 araç üretilmekte. Birkaç haftaya günlük üretim 280'e çıkmış olacak. Şimdiye dek 8 binden fazla Togg aracı yollara çıktı.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR"

Elektrikli araçların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bu yıl geçen yılın 9 misli oldu elektrikli araç sayısı. Yıl sonuna kadar Togg taahhütlerini yerine getirmiş olunca Türkiye’de toplam elektrikli araç satışında yüzde 30’luk bir paya sahip olacak. Önümüzdeki dönemde gayretlerimizi yaygınlaştıracağız.

Haberin Devamı

"YERLİLİK ORANINI YÜZDE 68'İN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

İlk günden beri Togg ekibiyle teknoloji yol haritası üzerine çalıştık. 2 yıl içinde yerlilik oranımızı yüzde 68'in üzerine çıkaracağız. Togg'un tedarikçi ağında da bunu gerçekleştirme çabası içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki 5-10 yıl içinde biz yüzde 85-90'lara varan yerlilik oranlarına gelmiş olacağız. Togg Türkiye'de çalıştığı 100'e yakın tedarikçisiyle onların da bu yolculuğa katılmasını sağlamış oluyor. Önümüzdeki dönemde adımlar sonuçlanıyor olacak. Bir batarya fabrikası da inşa ediliyor. Bu da Togg'un yerlilik oranını önemli düzeyde artırıyor olacak. Türkiye'yi batarya üretim üssü haline getireceğiz. En yenilikçi teknoloji bileşenlerini bir araya getiriyoruz.

Haberin Devamı

"TOGG, 100'E YAKIN TESTİ GEÇTİ"

Dünya markası olamayan bir otomobil firmasının kendi ülkesinde de marka olabilmesi mümkün değil. Togg'un iddiası günün sonunda bir dünya markası olmak. Togg'un geliştirme sürecinde küresel testlerde 100'e yakın testten geçmiş olması ihracat kapısını aralamış olacak. Togg'un güçlü olacağı öngörülen pazarlar çalışıldı. Avrupa pazarı bizim için önemli. Togg fiyatı ve kalitesiyle piyasalarda rekabetçi olabilir. Togg'un 2024'ün sonunda Avrupa'ya adım atma hedefi var.

"81 İLİMİZDE 2 BİNE YAKIN HIZLI ŞARJ SOKETİ HİZMET VERİYOR"

81 ilimizde 2 bine yakın hızlı şarj soketi hizmet veriyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızda Togg, Cumhuriyet Konvoyu Buluşması'na davet ediyor. Teknoparklarda 9 bin 600 şirketten bahsediyoruz. Ar-ge insan kaynağı 250 binlere erişti. Togg fabrikayı kurmadan önce Ar-ge merkezini kurdu. Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarılar dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Bayraktar TB3 dediğimizde TCG Anadolu'ya iniş kalış yapacak SİHA'lardan bahsediliyor. Bugün Togg'u da bu rekabette güçlü kılacak olan Türkiye'nin ar-ge kabiliyeti.

Haberin Devamı

"BU YOLCULUKTA İDDİAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu yolculukta güçlü iddiamızı sürdüreceğiz. Togg'u rekabete adım atmaya iten teknolojinin ortaya çıkardığı değişim dönüşümdür. Türkiye insansız hava araçlarında dünya birincisi durumunda. 5G teknolojisinde milli üretime büyük önem veriyoruz. Güneş enerjisinde Avrupa'da bir numarayız.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital dönüşüm tüm sektörlerde değişimin lokomotifi. Bu fabrikada yüzlerce akıllı robot üretim sürecine dahil oluyor. Her gittiğim fabrikada gördüm ki robotlar da üretim sürecinin içinde artık. Dijital dönüşüm kadın çalışan sayımızı da artırıyor. İşgücüne katılım yüzde 55'e yakın, yüzde 70'lerin üzerine çıkarmamız lazım. Lider teknoloji girişimlerini ülkemizle tanıştıracağız.

Haberin Devamı

64 milyon vatandaşımız E-Devlet uygulamasını kullanıyor. Bu yıl E-Devlet'e erişim sayısı 4.5 milyar işleme erişmiş olacak. Türkiye'nin bu kadar etkin kullanılıyor olması muazzam. Türkiye'nin çok genç bir nüfusu var. Ortanca yaşımız 33'ün biraz altında. Pek çok ülkeyle kıyasladığımızda çok genciz.

"2023'TE 3 TEKNOFEST DÜZENLEDİK"

Dünyayı değiştiren teknolojilere gençler imza atıyor. 2023'te 3 Teknofest düzenledik. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4.5 milyon ziyaretçi ağırladık. Geleceğin teknolojileri için 1 milyon genç yarıştı.

Türk sanayii küresel üretim üslerinden biri olmayı başardı. Hedefimiz 6 ay içinde Ulusal Sanayi Veri Master Planı'nı bitirmek. Türkiye'yi yeni nesil sanayi alanları ile tanıştıracağız. Yeni bir adım hazırlığı içindeyiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında devam edeceğiz.

"TÜRKSAT 6A'YI UZAYA GÖNDERECEĞİZ"

Türkiye bugün uydu teknolojilerinde iddialı ülkelerinden biri. Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz. Böylece haberleşme uydularını yollayan 10 ülkeden biri olacağız.