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Son dakika... Bakan Işıkhan: Asgari prim ödeme gün sayısını 450 güne indiriyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#Prim Sayısı#Sigortalı
Son dakika... Bakan Işıkhan: Asgari prim ödeme gün sayısını 450 güne indiriyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 21:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz" açıklamasını yaptı.

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Bakan Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığımıza sunuldu.

İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz.

Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz.

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#Vedat Işıkhan#Prim Sayısı#Sigortalı

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