Son dakika: Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

PEDERSEN’İ KABUL ETTİ

Bakan Fidan, Türkevi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’i kabul etti.

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan ayrıca, Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib’le görüştü.