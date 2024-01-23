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Son dakika: Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Alexander Schallenberg#Görüşme
Son dakika: Bakan Fidandan New Yorkta diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 20:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York'ta Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ve Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib’le görüştü.

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

PEDERSEN’İ KABUL ETTİ

Bakan Fidan, Türkevi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’i kabul etti.

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan ayrıca, Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib’le görüştü.

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#Hakan Fidan#Alexander Schallenberg#Görüşme

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