Son dakika... Bakan Fidan, Hamas lideriyle görüştü

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Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan’ın Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Alınan bilgiye göre görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler ve sivillerin serbest bırakılması ele alındı.