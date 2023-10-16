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Son dakika... Bakan Fidan, Hamas lideriyle görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Hamas#Filistin
Son dakika... Bakan Fidan, Hamas lideriyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 20:45

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile Filistin’deki sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan’ın Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Alınan bilgiye göre görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler ve sivillerin serbest bırakılması ele alındı.

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#Hakan Fidan#Hamas#Filistin

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