Son dakika: Bakan Ersoy, Özgür Özel'in 'atık su arıtma tesisi' iddialarını yanıtladı: Hesap yapmayı bilmiyor

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İşte Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:



ÖZGÜR ÖZEL'İN ATIK SU ARITMA İDDİALARINA CEVAP



Siz Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmeye talipseniz, hesabı doğru yapacaksınız. Turistler aynı gün girip çıkmıyor. En yüksek olduğu aydan almalıyız. Temmuz ayında 2.6 milyon turist gelmiş. Turist 6-10 gün kalıyor. Yaklaşık 850 bin civarında yük getiriyor. Yerli turist de 10 milyondur. Onun da temmuza denk gelen kısmı 1 milyon, çünkü yıla yayılır. Yerli turist de 4-5 gün kalır. Toplasanız 950 bin civarında bir yük var. Yüzde 38'lik bir yük getiriyor. Bu arıtmalar da turist yatakları yapılırken yapıldı. Bunları büyükşehir belediyesi yapar. 10 kat yük yok. Hesabı doğru yapmak lazım. Biz bakanlık olarak Serik arıtmasını devreye aldık. 62 metreküp kapasiteli bir arıtma. Kemer arıtması önümüzdeki Mart ayında devreye alınacak.



