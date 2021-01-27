Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

İrlandalı mevkidaşıyla basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Türkiye olarak biz başından beri bu toplantılara katıldık. Diğer taraftan 5 yıldır yapılmazken, son gerilimlerin öncesinde de tekliflerde bulunmuştuk.

Ayrıca diğer mekanizmaların da toplanması önemli.

Daha önce açıklayamadığımız ortak eylem planında iki bakanlık arasında siyasi istişarelerin de başlaması öngörülüyordu. Önümüzdeki süreçte görüşmeye her zaman hazırız. Yeter ki karşılıklı olarak bu olumlu adımları atalım. Yunanistan'ın da aynı zamanda provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor ki AB ziyaretinde onlardan bazı örnekler verdim.