Bakan Çavuşoğlu, yabancı gazetecilere değerlendirmelerde bulundu

ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatması beklenen anlaşmanın imza törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, yabancı gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Yemen ve Afganistan'daki durumların tüm uluslararası kamuoyunu ilgilendiren meseleler olduğunun altını çizerek, "Bu anlaşma, Afganistan'da sürdürülebilir barışın sağlanması için önemli bir gelişme." diye konuştu.

İdlib'de Esed rejiminin saldırılarına ilişkin yöneltilen bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Suriye genelinde ve özellikle İdlib'de rejimin saldırganlığı felakete dönüşüyor. Rejim ve destekçileri, sivilleri, hastaneleri, okulları ve bizim oradaki askerlerimizi hedef aldı. Rusya'nın, rejimi desteklediği açık ancak doğrudan bizi hedef aldığını söyleyemeyiz.



İdlib'de sürdürülebilir ve bağlayıcı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Heyetimiz, Rus heyetiyle dün karşı tarafın talebi üzerine Ankara'da tekrar bir araya geldi. Ancak görünüşe göre bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesiyle yerine gelebilir. Bunun için çalışıyoruz ve bu görüşme martın ilk haftasında olacak." ifadesini kullandı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İNSANLARI ZORLA TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ YOK



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin Avrupa'ya gitmek için sınıra hareket etmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" ifadelerini kullandı.









