Bakan Akar’dan operasyon mesajı: Yeri ve zamanı gelince yapılır

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Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Suriye rejimiyle görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru üzerine Akar, Sayın Cumhurbaşkanı ve Bakanların bu konuya ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu belirtti.

Olası bir rejimle görüşmede operasyonların akıbetine ilişkin soru üzerine Akar, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak, Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa, terör örgütlerinin arkasında önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız. Türkiye Cumhuriyetinin hedefi sadece teröristlerdir.”



"OPERASYON ZATEN OLACAK"



Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Her şeyin bir yeri bir zamanı var. Taktiği var, tekniği var mühendisliği var, matematiği var" dedi.

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Abdülhamid Han sondaj gemisine Yunanistan'ın bir tacizinin olup olmadığı yönündeki bir soruya Akar, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, araştırmalarına devam ediyor. Gediz Firkateyni refakat ediyor, güvenliğini sağlıyor. Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi imkan ve kabiliyetlerimizi kullanmak suretiyle, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyarak, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyoruz" yanıtını verdi.

"F-16 GÖRÜŞMELERİ OLUMLU"



ABD'den F-16 teminine ilişkin dördüncü toplantının 15 Ağustos'ta Amerika'da yapıldığını aktaran Akar, "Bizim askeri heyetimiz Amerika'ya gitti. Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor" dedi.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin gördüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası ortamda bir özne haline geldi. Bunu görelim. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin etki ve ilgi alanı genişledi. Etki alanı Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu, ilgi alanı bütün dünya oldu. Buna paralel TSK'nın görev sorumlulukları arttı. Bu nedenle çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaparken, tedariklerimizi yaparken, olaya bu manada bakıyoruz."

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MISIR'IN YUNANİSTAN'LA TATBİKATI

Bakan Akar, Mısır'ın Yunanistan'la tatbikatı ile ilgili bir soruya da"Tatbikatta bir araya gelmek demek her şeyiyle müttefik olmak demek değil. Biz de son bir yıl içinde onlarca tatbikat yaptık. Hem milli hem çok uluslu. Dolayısıyla tatbikatlar yapılabilir onda bir şey yok. Görüşmeler ilerler, ilişkiler belli bir noktaya gelirse Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz. Önemli olan ülkelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması. Temennimiz bölge ülkelerinin barış içinde yaşaması. Mesajımız bu" yanıtını verdi.