MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta
GeriGündem Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 13.09.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılıyor. Bakan Akar, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi.

Anma töreni, sonrasında konuşan Bakan Akar, şunları söyledi:
''Biz her zaman çözümden yanayız. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız.''

Bakan Akar'ın Kaş'ta programına devam ettiği saatlerde Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın da Meis Adası'nda olacağı belirtiliyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle