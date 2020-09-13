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Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılıyor. Bakan Akar, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi.
Anma töreni, sonrasında konuşan Bakan Akar, şunları söyledi:
''Biz her zaman çözümden yanayız. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız.''
Bakan Akar'ın Kaş'ta programına devam ettiği saatlerde Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın da Meis Adası'nda olacağı belirtiliyor.
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