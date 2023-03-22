Son dakika: Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü... Tahıl koridoru ve terörle mücadele vurgusu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı bağlamında;

- Küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyet ile tahıl sevkiyatının kesintisiz devamının önemi,

- Türkiye’nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

Suriye’nin kuzeyi bağlamında;

- Ülkemizin tek amacının hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği ile daha fazla insanlık dramı yaşanmaması için terörle mücadele olduğu,

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin liderliğinde başlayan görüşmelerin, bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayacağı ve devamının büyük önem taşıdığı dile getirildi.

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Görüşmede Bakan Akar tarafından ayrıca, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından Rusya Federasyonu tarafından sağlanan destek ve gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkür edildi.