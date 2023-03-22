Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü... Tahıl koridoru ve terörle mücadele vurgusu

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Sergey Şoygu#Suriye
Son dakika: Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü... Tahıl koridoru ve terörle mücadele vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 18:56

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Tahıl koridoru süresinin uzatılmasından memnuniyetini ileten Akar, Türkiye'nin üzerine düşeni yapmayı devam edeceğini belirtti. Bakan Akar, Suriye’nin kuzeyindeki tek amaçlarının terörle mücadele olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı bağlamında;

- Küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyet ile tahıl sevkiyatının kesintisiz devamının önemi,

- Türkiye’nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

Suriye’nin kuzeyi bağlamında;

- Ülkemizin tek amacının hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği ile daha fazla insanlık dramı yaşanmaması için terörle mücadele olduğu,

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin liderliğinde başlayan görüşmelerin, bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayacağı ve devamının büyük önem taşıdığı dile getirildi.

Haberin Devamı

Görüşmede Bakan Akar tarafından ayrıca, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından Rusya Federasyonu tarafından sağlanan destek ve gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkür edildi.

Gözden KaçmasınİYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelimİYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelimHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Sergey Şoygu#Suriye

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları