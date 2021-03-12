Son dakika... Bakan Akar: Mısır'ın yaklaşımı bölgesel barış için önemli bir adımdır

Bakan Akar'ın açıklamasından önemli satırbaşları şöyle:

"Yunanistan’la görüşmelerimiz devam ediyor. Yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz.

ABD’nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur.''

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