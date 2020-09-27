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Gündem
Azerbaycan, (DHA)
Haber Giriş: 27.09.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

Son dakika… Azerbaycan ordusu Ermenistan mevzilerini böyle vurdu

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Son dakika haberleri... Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı.

AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A YALANLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan Ordusu'na ait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu iddiasına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve yanlış bilgidir. Cephedeki birimlerimizin düşmana karşı tam bir avantaja sahip olduğunu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anlarından ilk görüntüler:

Son dakika… Azerbaycan ordusu Ermenistan mevzilerini böyle vurdu

Son dakika… Azerbaycan ordusu Ermenistan mevzilerini böyle vurdu

Son dakika… Azerbaycan ordusu Ermenistan mevzilerini böyle vurdu

Son dakika… Azerbaycan ordusu Ermenistan mevzilerini böyle vurdu


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