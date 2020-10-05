Son dakika: Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümünde mahkemenin kararı belli oldu

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesine sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.



Bugün görülen karar duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, sanık Özgür Tarhan'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme de sanığa söz konusu suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018 tarihinde erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında “tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme dosyaya ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar vermişti.

ÖLÜM NEDENİ ANESTEZİK MADDE

Adli Tıp Kurumu raporunda Ayşe Karaman’ın ölümünün anestezik madde (propofol, fentanil) alımına bağlı meydana gelmiş olduğu” tespiti yapılarak, “Propofol aneztezide kullanılan bir ilaç olup aynı zamanda kötüye kullanılmasının da mümkün olduğu, Sağlık Bakanlığı uygulamalarına göre bu ilacın eczanelerde satışının yapılmadığı sadece sağlık kuruluşlarına verildiği, kişilerin ve sağlık personelinin bu ilacı satın alamadığı, dolayısıyla bu ilacın verildiği kuruluşun dışına çıkartılmasının uygun olmadığı, ayrıca hekim ifadesinde belirtildiği üzere propofolun enjektör içinde taşınmasının da tıbben uygun olmadığı” belirtildi.