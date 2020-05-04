Ayşe Karaman davasında beklenen rapor dosyaya girdi! Flaş gelişme...

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018 tarihinde erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında “tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme dosyaya ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar vermişti. Beklenen rapor dava dosyasına girdi.

ÖLÜM NEDENİ ANESTEZİK MADDE

Raporda Ayşe Karaman’ın ölümünün anestezik madde (propofol, fentanil) alımına bağlı meydana gelmiş olduğu” tespiti yapılarak, “Propofol aneztezide kullanılan bir ilaç olup aynı zamanda kötüye kullanılmasının da mümkün olduğu, Sağlık Bakanlığı uygulamalarına göre bu ilacın eczanelerde satışının yapılmadığı sadece sağlık kuruluşlarına verildiği, kişilerin ve sağlık personelinin bu ilacı satın alamadığı, dolayısıyla bu ilacın verildiği kuruluşun dışına çıkartılmasının uygun olmadığı, ayrıca hekim ifadesinde belirtildiği üzere propofolun enjektör içinde taşınmasının da tıbben uygun olmadığı” belirtildi.

''ANLAŞILAMADI, TAKDİR MAHKEMENİN''

Raporda “Propofolun çantadan ölen tarafından alınarak mı kullanıldığı hekim tarafından mı uygulandığının anlaşılmadığı bunun adli tahkikatla aydınlatılması gerektiği” tespiti yapıldı. Raporda “Kişinin ölümünün TCK 83. Madde (Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi) veya TCK 85. Maddesi (Taksirle öldürme) kapsamında değerlendirileceği hususunun mahkemenizce değerlendirilmesinin uygun olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur” ifadelerine yer verildi.

Davanın bugünkü duruşması birazdan başlayacak...