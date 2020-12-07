MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Arnavutköy'de taş ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
GeriGündem Son dakika... Arnavutköy'de taş ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Arnavutköy'de taş ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Arnavutköy'de taş ocağında göçük meydana geldi, iki işçi hayatını kaybetti.

6
  • Arnavutköyde taş ocağında göçük
  • Arnavutköyde taş ocağında göçük
  • Arnavutköyde taş ocağında göçük
  • Arnavutköyde taş ocağında göçük
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Arnavutköy'de bulunan taş ocağında saat 09.50 sıralarında göçük meydana geldi.

Taş ocağında çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

ACI HABER GELDİ

Göçük altında kalan Sabit Deniz, kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Sabit Deniz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, çalışmalarının devamında göçük altında kalan Nuri Deniz'in ise cansız bedenine ulaştı. İşçinin cenazesi ambulansa konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle