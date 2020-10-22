Son dakika...Arnavutköy'de hareketli dakikalar! 5 kişilik şebeke böyle yakalandı

Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan 5 kişi ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Sahte plakalı bir minibüsle bir inşaattan malzeme çalan hırsızlar ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu, hırsızlar çok sayıda araca çarptı. Araçlarını sokak ortasında bırakarak ormanlık alana kaçan hırsızlar çok uzağa kaçmadan yakalandılar. Kovalamaca sonucu yaralanan 1 şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü.