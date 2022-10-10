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Son dakika... Antalya'nın Kumluca ve İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kumluca#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 13:25

Antalya'nın Kumluca ilçesi ile İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine ve seralara yakın noktada başlayıp dağa doğru ilerleyen yangına müdahale için kara ve hava ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

Son dakika... Antalyanın Kumluca ve İzmirin Bergama ilçesinde orman yangını

4 uçak ve 4 helikopter ile havadan; 8 arazözle de karadan işçilerin müdahale ettiği yangının yayılmaması için çalışmalar sürdürülüyor. 

İşte Fotoğrafları

Kumlucadaki yangına havadan ve karadan müdahaleKumluca'daki yangına havadan ve karadan müdahaleHaberin Tüm Görselleri

BİR YANGIN HABERİ DE İZMİR'DEN GELDİ

İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

Bergama'nın Kırsal Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 

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Son dakika... Antalyanın Kumluca ve İzmirin Bergama ilçesinde orman yangını

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#Antalya#Kumluca#Orman Yangını

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