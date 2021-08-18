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Haber Giriş: 18.08.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Antalya'da skandal görüntü! Ağır ceza mahkemesi hakimi açığa alındı

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Son dakika: Antalya'da skandal görüntü! Ağır ceza mahkemesi hakimi açığa alındı

Gelen son dakika haberine göre, davasına batığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK İkinci Dairesi tarafından açığa alındı.

Davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan hakimle ilgili HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı.

Antalyada skandal görüntü Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında... Soruşturma başlatıldı
Antalya'da skandal görüntü! Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında... Soruşturma başlatıldı

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Diğer taraftan fotoğraf hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturma kapsamında HSK da olayı incelemek üzere Manavgat'a müfettiş göndermişti.

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