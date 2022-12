Son dakika... Antalya'da sel felaketi! İki ilçe sular altında: Yeni uyarı geldi

Haberin Devamı

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketine yol açan yağışların ardından açıklama yaptı.

Cuma gününden bu yana uyarılar yaptıklarını söyleyen Gültekin, "Orta Akdeniz üzerinden inen yağışlı bir sistemin özellikle batıda, Muğla'dan başlamak üzere bölgemizi etkilemesini bekliyorduk. Dün Muğla'da metrekareye 135 kilograma varan etkili yağışlar oluştu. Akabinde de akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın batı ilçelerinde yağış etkili oldu. Yağış özellikle dün gece Kumluca, Finike hattında etkili oldu, yer yer aşırı yağışa yol açtı. Bunun sonucunda da dere taşmaları meydana geldi" dedi.

Haberin Devamı

SON 24 SAATTE 253 KİLOGRAM YAĞDI

Sabah saatlerinden itibaren yağışın Antalya merkezde etkili olduğunu ve metrekarede 45 kilogramı bulduğu ve doğu ilçelerine doğru yağışlı sistemin kaydığını anlatan Gültekin, "Finike'nin yüksek kesimlerinde Saklısu mevkiinde 253,8 kilogram yağış kaydedildi. Özellikle selin meydana geldiği Kumluca merkezde 207,8 kilogram yağış aldı. Finike merkezde 200,1 kilogram yağış görüldü. Bunlar çok ciddi yağışlar ve aşırı yağış kategorisinde. Dolayısıyla bu yağışlar bazı noktalarda dere taşmalarına yol açtığı içinde seller meydana geldi" diye konuştu.

YARIN AKŞAM İÇİN UYARI

Gültekin, bugün için batıda ciddi bir yağış beklentisi olmadığını, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise devam edeceği uyarısında bulundu. Gültekin, bugün akşam saatlerinde bölgeyi terk edecek olan yağış sisteminin ardından yarın akşam Antalya genelinde yeni bir yağış sisteminin etkili olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Doğu ilçelerde de yine 100 kilogram üzeri yağışlar bekleniyor. Yağışlı sistem, bugün akşam saatlerinden itibaren Antalya'yı terk ediyor. Yalnız hemen akabinde yarın akşam saatlerinden itibaren de yeni bir yağışlı sistemin gelişini görebiliyoruz. Akşam saatlerinde yarın Kaş, Finike, Kumluca tarafları kuvvetli yağış almaya başlayacak, gece yarısından sonra Antalya merkez ve doğu ilçelerinin kuvvetli yağış sisteminin içerisine girmesini bekliyoruz. Yarınki yağışlarda ise 50 kilogram ve üzeri çok kuvvetli yağışlar bekliyoruz."

Haberin Devamı

ARAZİLER SU ALTINDA KALDI

Sabah saatlerinde Antalya merkezden Aksu ve Serik ilçelerine doğru ilerleyen yağışlı sistemle oluşan kuvvetli yağmur nedeniyle Aksu ilçesinde de çok sayıda narenciye bahçesi ve arazi su altında kaldı. Yağışlar Antalya Havalimanı'ndaki uçuşları da kısmen etkiledi. Bazı uçuşların saatlerinde değişiklikler yaşandı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

VALİ YAZICI İLE BAŞKAN BÖCEK SEL BÖLGESİNDE



Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'daki şiddetli yağış sonrası bölgede inceleme yaptı. Vali Yazıcı ile Başkan Böcek selde iş yeri, evi, serası zarar görenlerle görüşüp, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Yazıcı, ilçede metrekareye 207 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Şiddetli yağış nedeniyle Kumluca'nın ciddi manada sıkıntıya girdiğini dile getiren Vali Yazıcı, "Sabah 08.00'e kadar 400'e yakın ihbar geldi. İhbarlar değerlendiriliyor. Can kaybı söz konusu değil. Tarım arazilerinde ve ilçe merkezinde mağdur olan çok sayıda vatandaşımız var" dedi.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Ekiplerin seraları incelediğini dile getiren Vali Yazıcı, Kavaklıkuyu Caddesi'nde mağdur olan esnafı ziyaret ettiklerini belirtti. Belediye ekiplerinin bodrum katlarındaki suların tahliyesi için çalışma yaptığını aktaran Yazıcı, sel mağdurlarının da temizlik yaptığını söyledi. Vali Yazıcı, "Ekiplerimizin hasar tespiti için iş yerleri, mağdur vatandaşlarımızın konutları ve araçlarla ilgili tespitleri en kısa sürede bitireceğiz. Akşama kadar bitirmeyi hedefliyoruz, olmazsa yarına biter" diye konuştu.



SERASINI KONTROLE GİDEN ÇİFTÇİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, şunları söyledi:



"Sadece 1 vatandaşımız daha önce baypas olan 78 doğumlu vatandaşımız su altında kalan serasına kontrole gittiğinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürülen vatandaşımız ne yazık ki vefat etti. Serasında kalp krizi geçirmiş. Devletimiz yaraları saracak. İçişleri Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğini iletti. Gece 02.30'dan itibaren teyakkuz halindeyiz, kriz merkezlerimiz kuruldu. Takipteyiz, can kaybı olmaması sevindirici ama ciddi miktarda hasar gören yer ve mağdur olan vatandaşımız var. Devletimiz bu hasarı da karşılayacaktır. Büyük geçmiş olsun."



BAŞKAN BÖCEK: 2 İTFAİYE ARACIMIZ KAYBOLDU



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şunları söyledi:



"Mal canın yongası; can kaybımız yok ama her yer çamur. Her yer afet ile ilgili sıkıntı görmüş. Biz de 01.15 itibarıyla tüm ekiplerimiz araç gereçle çalışmalara başladık. 25 itfaiye aracı, 38 iş makinesi, 10 kamyon yer aldı. Köprümüz yıkıldı. 2 itfaiye aracımız kayboldu. 167 personelimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Büyük afet, üzgünüz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."



Diğer yandan belediyeye ait itfaiye araçlarının kurtarma çalışmasına giderken sele kapılıp sürüklendiği, çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.