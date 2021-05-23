Son dakika... Antalya'da korkutan yangın! Yerleşim yeri ve seralara yakın bir noktada çıktı

Muratpaşa ilçesine bağlı Kundu bölgesindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık bölgede saat 10.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yakındaki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

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