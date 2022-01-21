Son dakika... Antalya için çok kuvvetli yağış ve kar uyarısı

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya'da bu gece itibarıyla başlayacak kuvvetli yağış ile kar yağışının doğu ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta etkili olacağını belirtti. Yağışların, 23 Ocak Pazar günü sabah saatlerine kadar kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak çok kuvvetli ve metrekareye 51-100 kilogram, 1000 metre ve üzeri rakımlarda ise yoğun kar şeklinde olacağı kaydedildi.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerdeki kar yağışının neden olabileceği, başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ile dona bağlı ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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YAĞMUR BU GECEDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bu akşamdan itibaren bölgenin batısını etkilemeye başlayacağını söyledi. Gültekin, "Muğla'da bu geceden itibaren yağışlar başlıyor ve etkisini artırarak devam ediyor. Ardından Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışlar etkili olmaya devam edecek. Doğu ilçelerimizde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Antalya'nın doğusunda sahil bandında kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor" dedi.

'SICAKLIKLAR 6-7 DERECE DÜŞECEK'

Yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini belirten Gültekin, "Pazar gününden sonra sıcaklıkların 6-7 derece birden düşmesi bekleniyor. Hafta boyunca soğuk hava dalgası, bölgemizde etkili olacak. Pazartesi günü yüksek kesimlerde kar olarak etkisini gösterecek. Ardından da bu yağışlı sistemden Antalya'nın batı ilçeleri etkilenecek. Salı günü yağışlı sistem, Antalya'nın doğusunda etkisini gösterecek. Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve iç kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Yer yer hafif ve orta kuvvette zirai don uyarımız var" diye konuştu.

KENT MERKEZİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Meteoroloji'nin verilerine göre, salı günü kent merkezinde beklenen karla karışık yağmurla ilgili konuşan Gültekin, "Cumartesi ve pazar günü kent merkezi için beklentimiz yağmur şeklinde. Salı günü havanın soğumasıyla birlikle karla karışık yağmura döndüğünü görüyoruz. Hafta sonu değerlendirmelerimiz devam edecek. Bu yağışın cinsiyle ilgili gözlemlerimiz sürüyor. Beklediğimiz şiddetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

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MUĞLA İÇİN DE UYARI

Muğla için yapılan uyarıda ise il genelinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 21 Ocak Cuma günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak yerel olarak kuvvetli metrekareye 30- 65 kilogram olmasının beklendiği açıklandı. Muğla için de ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.