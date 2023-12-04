Son dakika... Ankara'da şüpheli paket alarmı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Duyuru ⚠️— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) December 4, 2023
Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.