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Son dakika... Ankara'da şüpheli paket alarmı

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#Ankara#Kızılay AVM#Şüpheli Paket
Son dakika... Ankarada şüpheli paket alarmı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 22:46

Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay AVM çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı. Açıklamada, vatandaşlara 'paniğe kapılmayın' uyarısında bulunuldu.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

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#Ankara#Kızılay AVM#Şüpheli Paket

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