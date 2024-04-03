Son dakika... Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Yangına müdahale sürüyor

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İŞ YERLERİNE YANSIDI

Yangın, dakikalar içinde çevredeki iş yerlerine sıçradı. İş yerlerinde çalışanlar, önce kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevrede de büyük panik yaşandı.

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İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Yenimahalle , Keçiören, Sincan ve Etimesgut belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak rüzgar, itfaiyenin çalışmasını güçleştirdi.

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

İlk belirlemelere göre yangın çevredeki 4 iş yerinde etkili oldu. İtfaiyenin müdahalesi sırasında Hurdacılar Sitesi esnafı, iş yerlerindeki değerli malzemelerini alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Dumanlar, kentin birçok bölgesinden göründü. İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hurdacılar Sanayi Sitesinde atıl lastiklerin yer aldığı açık alanda yangın hadisesi meydana gelmiş, çevredeki hafif metallerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yangın bölgedeki işyerlerine sirayet etmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş olup, söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla devam etmektedir" denildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YOK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, "Ankara İtfaiyesindeki izindeki personel dahil bütün personel yangına müdahale ediyor. Can kaybı yok. Havadan müdahale başladı" ifadelerini kullandı.