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Son dakika... Ankara'da El Nusra terör örgütünde faaliyette bulunan 11 şüpheliye gözaltı kararı

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#Ankara#El Nusra#Heyet Tahrir Şam Cephesi
Son dakika... Ankarada El Nusra terör örgütünde faaliyette bulunan 11 şüpheliye gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 09:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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#Ankara#El Nusra#Heyet Tahrir Şam Cephesi

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