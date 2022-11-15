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Son dakika... Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

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#Ankara#FETÖ#Operasyon
Son dakika... Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 09:13

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması kapsamında başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 şüpheliden 6'sı yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ya da teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik veya ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında astsubay olarak görev yapan 2 kişi, görevdeki bir uzman çavuş, daha önce ihraç edilmiş 2 subay ve görevden ihraç edilmiş 4 astsubay var. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 6'sı yakalandı. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#Ankara#FETÖ#Operasyon

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