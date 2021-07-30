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Haber Giriş: 30.07.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı'daki yangına ilişkin açıklama

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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı'daki yangına ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Polatlı 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında meydana gelen yangın ile ilgili yasal süreç devam ediyor. Daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu anlaşılan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir" dedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün çıkan Polatlı'daki yangına ilişkin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmaktadır. Öte yandan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir." ifadelerine yer verildi.

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