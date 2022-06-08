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Son dakika: Anadolu Otoyolu'da tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı

#Anadolu Otoyolu#Ankara#İstanbul

Anadolu Otoyolu'da LPG yüklü bir tankerin yan yatması sonucu meydana gelen kaza sonucunda Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Sürücüler, D-750 yoluna yönlendirildi.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Gerede mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FJ 659 plakalı LPG yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, tanker sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası yaralıyı Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Devrilen tanker nedeniyle Ankara yönü de trafiğe kapandı.

Son dakika: Anadolu Otoyoluda tanker devrildi Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Sürücüler, Gerede gişelerinden D-750 kara yoluna yönlendirildi. Tankerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

PATLAMA RİSKİYLE İSTANBUL YÖNÜ DE KAPATILDI

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Bolu'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Anadolu Otoyoluda tanker devrildi Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.
Son dakika: Anadolu Otoyoluda tanker devrildi Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Bu kapsamda Ankara'nın ardından yolun İstanbul yönü de trafiğe kapatıldı. Sürücüler, D-750 yoluna yönlendirildi.

 

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#Anadolu Otoyolu#Ankara#İstanbul

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