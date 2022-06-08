Son dakika: Anadolu Otoyolu'da tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Gerede mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FJ 659 plakalı LPG yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, tanker sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası yaralıyı Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Devrilen tanker nedeniyle Ankara yönü de trafiğe kapandı.
PATLAMA RİSKİYLE İSTANBUL YÖNÜ DE KAPATILDI
Bolu'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.