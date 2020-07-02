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Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:05,Son Güncelleme:

Son dakika...Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: 2 kişi adliyeye sevk edildi

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Son dakika...Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın İstanbul ayağında 7 kişi gözaltına alındı. 4 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 18 yaşından küçük şüpheli çocuk şube müdürlüğüne gönderilirken ifadeleri tamamlanan Muammer K. ile Mehmet F.K. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler adliyeye götürülürken sorulan sorulara cevap vermedi. Öte yandan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede, "Berat Albayrak ve eşinden özür diliyoruz. Yaptıklarımıza çok pişmanız" dedikleri belirtildi.

Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

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