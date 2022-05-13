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Son dakika... AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık

#AK Parti#Öğrenci Affı#Lisans

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affı için çalışma başlatıldığını duyurdu. Akbaşoğlu, "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını, temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.

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CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram öğrenci affına ilişkin son detayları aktardı...

Öğrenci affı çalışmasını AK Parti başlattı. Öğrenci affı çalışmasının başlatıldığını da AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu duyurdu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yani güz dönemine bu af yetiştirilecek. Çalışmalar tamamlanacak ve çeşitli nedenlerden dolayı okullarından ayrılan öğrenciler okullarına dönebilecek. Affın kapsamının ne olacağı çalışıldıktan sonra daha net bir çerçeve ortaya çıkacak. Şunu söyleyebiliriz; hem üniversite öğrencilerini etkiliyor, hem de yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de etkileyecek bir öğrenci affı çalışması başlatıldı.

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GENİŞ KAPSAMLI BİR AF OLACAK

Son olarak çıkarılan af 2018 yılında çıkarılmıştı, geniş kapsamlı bir aftı bu. Edindiğimiz bilgiye göre çıkarılacak olan öğrenci affının kapsamı da benzer şekilde olacak. Yani geniş kapsamlı bir öğrenci affının çıkmasını bekliyoruz. Çalışmanın haziran ayında tamamlanması bekleniyor, en geç temmuz ayında kanunlaşmasını bekliyoruz.

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#AK Parti#Öğrenci Affı#Lisans

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